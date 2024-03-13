13 Mart 2024, Çarşamba
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Mansur Yavaş İYİ Parti’ye operasyon mu yapıyor?
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddialarını yineledi. İtiraz, İYİ Parti içinden geldi. Genel İdare Kurulu Üyesi Ferudun Berat Tiryaki; Yıldırım'ın kampanyasını tasvip etmediğini söyledi. Yavaş'ın İYİ Parti'ye yönelik operasyonu devam mı ediyor sorusunu gündeme getirdi.