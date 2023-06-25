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Mansur Yavaş "işten çıkarmama" sözünü tutmadı

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Giriş: 25.06.2023 10:29
Şeref ve namus sözü verdi, "işten kimseyi çıkarmayacağım" dedi. Ancak göreve gelir gelmez sözlerini unuttu eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, aradan geçen 4 yılda belediyede çalışan binlerce kişiyi işinden etti.
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