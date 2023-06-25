25 Haziran 2023, Pazar
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Mansur Yavaş "işten çıkarmama" sözünü tutmadı
Şeref ve namus sözü verdi, "işten kimseyi çıkarmayacağım" dedi. Ancak göreve gelir gelmez sözlerini unuttu eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, aradan geçen 4 yılda belediyede çalışan binlerce kişiyi işinden etti.