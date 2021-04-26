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Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasında rüşvet gerilimi! Telefon görüşmelerini deşifre etti

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 08:47
Güncelleme:26.04.2021 08:58
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki 25 milyon lira rüşvet iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürerken, Aygün CHP'li belediye meclis üyesi ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümünü paylaştı. ''Bu bant benim en büyük ispatım'' diyerek iddiaların arkasında durdu.
Mansur Yavaş 25 milyon liralık rüşvetten haberdar MANSUR YAVAŞ 25 MİLYON LİRALIK RÜŞVETTEN HABERDAR
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