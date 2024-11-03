03 Kasım 2024, Pazar
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Mansur Yavaş CHP yönetimine bayrak açtı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da toplanma çağrısına katılmadığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti yönetimine bayrak açtı. ''Yörüngesini şaşıran ben değilim'' dedi. Özel'in çağırısına kulak asmayan Afyonkarahisar ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarından da CHP yönetimine yönelik eleştiri sesleri yükseldi.