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Mansur Yavaş CHP yönetimine bayrak açtı

Mansur Yavaş CHP yönetimine bayrak açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 09:28
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da toplanma çağrısına katılmadığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti yönetimine bayrak açtı. ''Yörüngesini şaşıran ben değilim'' dedi. Özel'in çağırısına kulak asmayan Afyonkarahisar ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarından da CHP yönetimine yönelik eleştiri sesleri yükseldi.
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