Mansur Yavaş Ankara'yı bitirdi! Seçim vaatleri yine havada kaldı! "58 km metro yapacağım dedi! 1 km bile yapamadı"

CHP'nin 'belediyecilik' rezaleti bitmek bilmiyor. CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal üstüne skandal yaşanmaya devam ediyor. Göreve gelmeden önce verdiği seçim vaatlerini unutan Yavaş’ı, AK Parti ABB Grup Başkanvekili Murat Köse, katıldığı programda bombaladı. Köse, “Mansur Yavaş seçim vaadi olarak 58 km metro yapacağına söz vermişti. 1 km bile metro yapamadı” dedi.