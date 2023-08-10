10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mansur Yavaş Ankara’daki toplu ulaşım krizini çözemiyor! Yüzlerce kişi mağdur…

Mansur Yavaş Ankara’daki toplu ulaşım krizini çözemiyor! Yüzlerce kişi mağdur…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2023 13:17
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kısa süre önce ulaşıma yüzde 58 zam yaptı. Cep yakan ücretlerin üzerine bir de toplu taşıtlarda aksaklıklar yaşandı. Vatandaşa hizmette sınıfta kalan Yavaş, raylı sistemlerdeki bakımsızlık nedeniyle yüzlerce kişiyi mağdur etti. Geçtiğimiz ay ANKARAY’da ilk duraktan son durağa kadar hapsolan yolcular bu kez kapanmayan kapılarla mücadele etti. CHP’nin yönetiminde olan ABB’deki bu ilgisizlik, gencinden yaşlısına herkese isyan ettirdi.
Ankara’da toplum ulaşım krizi çözülemiyor!
Ankara’da toplum ulaşım krizi çözülemiyor!
İşte MHP’nin yerel seçim şarkısı
İşte MHP'nin yerel seçim şarkısı
Büyükelçiler ve eşleri ile buluştu
Büyükelçiler ve eşleri ile buluştu
10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü
10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü
MSB’den önemli açıklamalar
MSB'den önemli açıklamalar
AK Parti’de MYK günü
AK Parti'de MYK günü
İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları
İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları
Znafartalar Zaferi’nin 108’inci Yılı
Znafartalar Zaferi'nin 108'inci Yılı
İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
2024’te rüzgar bizden yana esecek
"2024'te rüzgar bizden yana esecek"
AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak
AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak
Daha Fazla Video Göster