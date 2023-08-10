10 Ağustos 2023, Perşembe
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Mansur Yavaş Ankara’daki toplu ulaşım krizini çözemiyor! Yüzlerce kişi mağdur…
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kısa süre önce ulaşıma yüzde 58 zam yaptı. Cep yakan ücretlerin üzerine bir de toplu taşıtlarda aksaklıklar yaşandı. Vatandaşa hizmette sınıfta kalan Yavaş, raylı sistemlerdeki bakımsızlık nedeniyle yüzlerce kişiyi mağdur etti. Geçtiğimiz ay ANKARAY’da ilk duraktan son durağa kadar hapsolan yolcular bu kez kapanmayan kapılarla mücadele etti. CHP’nin yönetiminde olan ABB’deki bu ilgisizlik, gencinden yaşlısına herkese isyan ettirdi.