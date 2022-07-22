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Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi! Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 22.07.2022 10:07
AK Parti 3 Kasım 2002'deki seçimle tek başına iktidara geldi henüz 15 aylık bir partiydi. En kritik seçimlerden biri 22 Temmuz 2007'deydi. Yani 15 yıl önce bugün. O dönem 28 Şubat'ın yansımaları devam ediyordu. Peki Türkiye nasıl bir atmosferde gitmiş o seçimlere? Kritik 2007 seçimlerinde neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Manşetlerde 22 Temmuz 2007 zaferi MANŞETLERDE 22 TEMMUZ 2007 ZAFERİ

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