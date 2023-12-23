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Manisa’ya ateş düştü! Şehit Enes Budak'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

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Giriş: 23.12.2023 23:31
Güncelleme:23.12.2023 23:31
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki ailesine şehadet haberi verildi. Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, “Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan” yazarak fotoğraflarını paylaştı.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.
Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ŞEHİDİN SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI"

Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

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