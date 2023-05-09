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Manisa'daki petrol kuyusundan numune çıkarılmaya başlandı

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 16:26
Türkiye bir tarihi petrol müjdesi daha her an verilebilir. Manisa'nın Salihli ilçesindeki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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