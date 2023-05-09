Manisa'daki petrol kuyusundan numune çıkarılmaya başlandı

Türkiye bir tarihi petrol müjdesi daha her an verilebilir. Manisa'nın Salihli ilçesindeki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN