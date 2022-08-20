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Manisa'da toplu açılış töreni | Kuru üzüm fiyatı ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2022 15:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa ziyaretinde çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını açıklaması bekleniyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ayrıntıları aktardı.
Kuru üzüm fiyatı ne olacak?
Kuru üzüm fiyatı ne olacak?
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