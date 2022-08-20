20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Manisa'da toplu açılış töreni | Kuru üzüm fiyatı ne olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa ziyaretinde çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını açıklaması bekleniyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ayrıntıları aktardı.