Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servis otomobille çarpıştı: 2 ölü 9 yaralı

Feci kaza Manisa'da meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan servis otomobille çarpıştı. Servis çarpmanın şiddeti ile yol kenarına savruldu Kazada 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

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