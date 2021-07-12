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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan servis otomobille çarpıştı: 2 ölü 9 yaralı

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Giriş: 12.07.2021 10:35
Feci kaza Manisa'da meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan servis otomobille çarpıştı. Servis çarpmanın şiddeti ile yol kenarına savruldu Kazada 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.
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