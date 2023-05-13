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MANİSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK MANİSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

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Giriş: 13.05.2023 20:47
Manisa seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK Manisa anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler Manisa'da hangi partinin ne kadar oy aldığını merak ediyor. Manisa seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. İşte, YSK MANİSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

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