Manipülatif anketlerin hedefi ne?

7'li koalisyonun açıkladığı anket sonuçlarının geçerliliği nedir? 7'li koalisyonun anket firmalarının açıkladığı anket sonuçlarının geçerliliği nedir? Anket firmaları ve 7'li koalisyonun son zamanda yaptığı açıklamalar siyasal iletişim bakımından nasıl algı oluşturuyor? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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