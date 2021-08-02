Manavgat'taki yangında yürek burkan anlar! Gözyaşları içinde anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 6'ncı gününe girdi. Yukarı Işıklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınında evleri ve eşyaları yanan Ömer ile Yeter Nur çifti büyük üzüntü yaşıyor. Nur, 'Her şeyim gitti. Her şeyim kül oldu. Ciğerim yandı.' şeklinde konuştu.