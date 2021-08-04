04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Manavgat'ta yangının 8. günü! Havadan karadan büyük mücadele
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları da 8. gününe girdi. Manavgat'ta yangınla mücadelede TOMA’lar da destek veriyor. Manavgat ve Gündoğmuş'ta çıkan 19 yangından 2'si devam ediyor. 2 mahallede alevler kontrol altında. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu aktardı.