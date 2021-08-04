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Manavgat'ta yangının 8. günü! Havadan karadan büyük mücadele

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Giriş: 04.08.2021 13:42
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları da 8. gününe girdi. Manavgat'ta yangınla mücadelede TOMA’lar da destek veriyor. Manavgat ve Gündoğmuş'ta çıkan 19 yangından 2'si devam ediyor. 2 mahallede alevler kontrol altında. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu aktardı.
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