Manavgat'ta yangın | Kardaş çiftinin ölümünde kahreden detay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.