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Manavgat'ta yangın | Kardaş çiftinin ölümünde kahreden detay

DHA
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Giriş: 30.07.2021 10:22
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.
Kardaş çiftinin ölümünde kahreden detay
Kardaş çiftinin ölümünde kahreden detay
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