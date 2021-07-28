Manavgat'ta hızla büyüyen yangın yerleşim alanlarına indi

Üç ayrı noktadan çıktığı öğrenilen yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için de yoğun çaba sarf ediliyor. Yangın bölgesine kilometrelerce uzaktan gökyüzünü kaplayan dumanlar ise yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Şiddetli rüzgar yangına müdahaleyi de zorlaştırıyor. Yangın Evrenseki ve deniz istikametinde hızla ilerliyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleriyle müdahale edilmeye çalışılıyor.