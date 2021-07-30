Manavgat'ta dumandan etkilenen turistin imdadına orman işçisi yetişti

Antalya Manavgat'ta devam etmekte olan orman yangınında, bir Alman vatandaşı ölümün kıyısından döndü. Yeniköy mahallesinde meydana gelen orman yangınında duman sebebiyle bayılan ve adı öğrenilemeyen Alman vatandaşının imdadına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan yetişti. Yol kenarında baygın halde yatan Alman vatandaşını fark eden 44 yaşındaki orman işçisi Ali Karaoğlan, ilk müdahaleyi yaptı.