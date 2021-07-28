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Manavgat'ta 4 ayrı noktada yangın | Yangına 2 uçak 8 helikopter 50 arazöz 2 dozer ile müdahale ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2021 15:34
Güncelleme:28.07.2021 15:34
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı DR. Bekir Pakdemirli de orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket etti. Yangına 2 uçak 8 helikopter 50 arazöz 2 dozer ile müdahale ediyor. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Süleyman Elçin canlı yayında aktardı.
Manavgat'ta 4 ayrı noktada yangın
Manavgat'ta 4 ayrı noktada yangın
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