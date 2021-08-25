26 Ağustos 2021, Perşembe
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"Manavgat'ı 1000 TL'ye yaktım" diyen Ali Tüzün'ü ihbar eden kadın hakkında flaş açıklama
Manavgat yangını hakkında soruşturma devam ederken yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Tüzün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Tüzün'ün ses kaydını jandarmaya teslim eden Özlem Taşdöven, "Bu kişi benim komşu köylüm. Bu orman yangını, canımız gidiyor. Vatana ihanetle eş değer, yeşil vatanı yakanı affetmem." açıklamasında bulundu.