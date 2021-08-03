Manavgat ilçesinde alevlerle mücadele sürüyor! A Haber afet bölgesinde

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 7'ncı gününe girdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu yangının devam ettiği noktalardan birinde son gelişmeleri aktardı. Alevler rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçramış durumda. Ekipler bölgede yoğun bir çaba sarf ediyor ve bölgedeki köyler boşaltılmış durumda.

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