Maltepe'deki rüşvet operasyonunda 16 kişi gözaltında! Aralarında eski belediye başkan yardımcısı var

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı. 16 kişinin gözaltında olduğu Maltepe'deki rüşvet operasyonunun ise yeni detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan yardımcısı var. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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