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Maltepe'de sokaklarda çöp dağları oluştu!

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Giriş: 24.02.2021 12:13
Güncelleme:24.02.2021 12:17
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı.  Maltepe’de sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bir mahalle sakini, “Bu vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık.” diyerek belediyeye isyan etti.
Maltepe'de çöp dağları oluştu!
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