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Maltepe'de çöp yığınları oluştu! İşte sokaklarda son durum
İstanbul Maltepe Belediyesi işçileri grev başlattı. Personel görev bırakınca bölgede çöp yığınları oluştu. A Haber muhabiri Melis Coşan son gelişmeleri bölgeden aktardı.
İstanbul Maltepe Belediyesi işçileri grev başlattı. Personel görev bırakınca bölgede çöp yığınları oluştu. A Haber muhabiri Melis Coşan son gelişmeleri bölgeden aktardı.