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Maltepe'de çöp yığınları oluştu! İşte sokaklarda son durum

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 13:14
Güncelleme:26.02.2021 13:14
İstanbul Maltepe Belediyesi işçileri grev başlattı. Personel görev bırakınca bölgede çöp yığınları oluştu. A Haber muhabiri Melis Coşan son gelişmeleri bölgeden aktardı.

İstanbul Maltepe Belediyesi işçileri grev başlattı. Personel görev bırakınca bölgede çöp yığınları oluştu. A Haber muhabiri Melis Coşan son gelişmeleri bölgeden aktardı.

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