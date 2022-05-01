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Maltepe'de 1 mayıs coşkusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2022 16:15
Maltepe Meydanı’nda 1 Mayıs kutlaması, mitinge katılacak gruplar alana girmeye başladı. İstanbul'da bazı sendikalar çeşitli etkinlikler düzenliyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Maltepe'den detayları aktardı.
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