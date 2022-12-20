20 Aralık 2022, Salı
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Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz'a çocuğa tacizden ceza!
CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden 14 yaşındaki çocuğa tacizi gündeme bomba gibi düşerken bir skandal da İstanbul'dan geldi. Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz da "çocuğa zincirleme taciz" suçundan 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.