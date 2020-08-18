18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mali'deki olay Fransa'nın iki yüzlülüğü deşifre etti! Caşın'dan A Haber canlı yayınında flaş sözler

Mali'deki olay Fransa'nın iki yüzlülüğü deşifre etti! Caşın'dan A Haber canlı yayınında flaş sözler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2020 20:16
Güncelleme:18.08.2020 20:16
Mali'de yaşanan Fransız Ordusu destekli darbe girişimini A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, "Yaşanan bu olay sonrası Mali'nin, Fransa'nın kontrolünden çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Caşın, Afrika'da 5 bin asker bulunduran Fransa'nın, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'da asker bulundurmasına karşı çıkıp AB'ye şikayet etmesini iki yüzlü bir tutum olarak nitelendirdi.

"Afrika ülkeleri Fransız Ordusu tarafından yaklaşık 200 yıldır yağmalanıyor" diyen Caşın, "Fransa burada 5 bin asker bulundururken, Türk Ordusunun uluslararası anlaşmalara uygun olarak Libya, Suriye ve Irak'taki meşru müdafaa hakkına dayandığını bilmememize rağmen Fransa, Türkiye'yi eleştirip Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye çalışıyor. Burada (Mali) ordunun çatlaması alınacak çok önemli derstir. Biz de bunu 15 Temmuz'da yaşadık. ALLAH bir daha bizim ordumuza bunu yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Mali'deki olay Fransa'nın iki yüzlülüğü deşifre etti
Mali'deki olay Fransa'nın iki yüzlülüğü deşifre etti
Türkiye'de can kaybı 6 bini geçti
Türkiye'de can kaybı 6 bini geçti
AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan boyunu aşan işler peşinde koşuyor
"Yunanistan boyunu aşan işler peşinde koşuyor"
Başkan Erdoğan MKYK toplantısına katıldı
Başkan Erdoğan MKYK toplantısına katıldı
Mali'deki darbe girişiminde Fransa'nın rolü ne?
Mali'deki darbe girişiminde Fransa'nın rolü ne?
Fransa Mali'de darbe mi yapıyor?
Fransa Mali'de darbe mi yapıyor?
Mali'de askeri darbe girişimi
Mali'de askeri darbe girişimi
PKK elebaşı Karasu tek tek itiraf etti
PKK elebaşı Karasu tek tek itiraf etti
Alman polisinde Türk gence ırkçı saldırı!
Alman polisinde Türk gence ırkçı saldırı!
Yunanistan ile Türkiye sıcak çatışma yaşar mı?
Yunanistan ile Türkiye sıcak çatışma yaşar mı?
BAE'li casusları Dahlan gönderdi! Perde arkası...
BAE'li casusları Dahlan gönderdi! Perde arkası...
Daha Fazla Video Göster