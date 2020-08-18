Mali'deki olay Fransa'nın iki yüzlülüğü deşifre etti! Caşın'dan A Haber canlı yayınında flaş sözler

Mali'de yaşanan Fransız Ordusu destekli darbe girişimini A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, "Yaşanan bu olay sonrası Mali'nin, Fransa'nın kontrolünden çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Caşın, Afrika'da 5 bin asker bulunduran Fransa'nın, Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'da asker bulundurmasına karşı çıkıp AB'ye şikayet etmesini iki yüzlü bir tutum olarak nitelendirdi.

"Afrika ülkeleri Fransız Ordusu tarafından yaklaşık 200 yıldır yağmalanıyor" diyen Caşın, "Fransa burada 5 bin asker bulundururken, Türk Ordusunun uluslararası anlaşmalara uygun olarak Libya, Suriye ve Irak'taki meşru müdafaa hakkına dayandığını bilmememize rağmen Fransa, Türkiye'yi eleştirip Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye çalışıyor. Burada (Mali) ordunun çatlaması alınacak çok önemli derstir. Biz de bunu 15 Temmuz'da yaşadık. ALLAH bir daha bizim ordumuza bunu yaşatmasın." ifadelerini kullandı.