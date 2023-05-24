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Malezya’daki savunma fuarında Türkiye rüzgarı

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Giriş: 24.05.2023 08:49
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Savunma Sanayii ürünleri, Malezya'daki Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda sergileniyor. Türk Savunma Sanayii ürünleri dünyanın birçok yerinden misafirlerini ağırlayan fuarın gözdesi oldu.
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