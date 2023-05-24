Malezya’daki savunma fuarında Türkiye rüzgarı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Savunma Sanayii ürünleri, Malezya'daki Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda sergileniyor. Türk Savunma Sanayii ürünleri dünyanın birçok yerinden misafirlerini ağırlayan fuarın gözdesi oldu.

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