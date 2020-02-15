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15.02.2020
Malezya’da meteorun düşme anı araç kamerasına yansıdı
Malezya’da sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Meteorlar NASA tarafından henüz doğrulanmadı.
Malezya'nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü. 'Ateştopu' olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
RAPOR EDİLDİ
Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya'da en az 4 tane 'ateştopu' olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi.
HENÜZ DOĞRULANMADI
IMO tarafından Singapur ve Malezya'da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.
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