Malezya Başbakanı Ankara’ya geliyor

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle kabul edecek. İki lider ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.

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