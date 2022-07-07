07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Malezya Başbakanı Ankara'ya geliyor

Malezya Başbakanı Ankara'ya geliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2022 08:33
Başkan Erdoğan,  Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle kabul edecek. İki lider ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malezya Başbakanı Ankara’ya geliyor
Malezya Başbakanı Ankara'ya geliyor
Başkan Erdoğan NATO’daki o diyalogu anlattı! FETÖ ve PKK artık NATO kayıtlarına geçti
Başkan Erdoğan NATO'daki o diyalogu anlattı! FETÖ ve PKK artık NATO kayıtlarına geçti
Mardin’de hastanede patlama: Tahliye başlatıldı
Mardin'de hastanede patlama: Tahliye başlatıldı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat!
Bayramda yola çıkacaklar dikkat!
Şehidimizin yürek yakan son vedası
Şehidimizin yürek yakan son vedası
BM’den flaş Kıbrıs çağrısı
BM'den flaş Kıbrıs çağrısı
Eşinize o cümleyi söylemeyin!
Eşinize o cümleyi söylemeyin!
PKK’yı savunan 3 vekile tepki
PKK’yı savunan 3 vekile tepki
Konya Şehir Hastanesi’nde dehşet!
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliği!
15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliği!
Pet shoplarda yeni dönem!
Pet shoplarda yeni dönem!
Daha Fazla Video Göster