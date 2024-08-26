Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı | Başkan Erdoğan Muş'ta flaş açıklamalar: Asırlar değişir ama ruh değişmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü nedeniyle Muş'taki kutlama programlarına katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, tarihin akışını değiştiren Malazgirt Savaşı ile ilgili olarak "Asırlar değişir ama ruh değişmez." ifadelerini kullandı.