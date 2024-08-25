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Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta dünyaya net mesaj: Bu toprakların asıl sahibi bizleriz

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta dünyaya net mesaj: Bu toprakların asıl sahibi bizleriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 15:37
Türklerin Anadolu'yu ebedi yurt haline getirmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünde Başkan Erdoğan, Ahlat'ta önemli açıklamalarda bulundu. Dünyaya net bir mesaj veren Başkan Erdoğan, Anadolu topraklarıyla ilgili "Asıl sahibi bizleriz." dedi.
Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta dünyaya net mesaj
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