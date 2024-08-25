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Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 17:00
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü bu yıl Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanıyor. Başkan Erdoğan Ahlat'ta bir dizi etkinliğe katıldı. Peki tarih değiştiren zaferin önemi ne?
Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü
Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü
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