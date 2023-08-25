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Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı! Başkan Erdoğan Bitlis'te yıl dönümü etkinliklerine katılacak

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 10:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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