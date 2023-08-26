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Malazgirt Zaferi’nin 952. yıl dönümü! Türklere Anadolu’nun kapısını açan zafer

A Haber
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Giriş: 26.08.2023 16:09
Malazgirt'te kendisinden 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu bozguna uğratarak, 26 Ağustos 1071'de tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. İşte tüm detaylar…
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Türklere Anadolu’nun kapısını açan zafer
Türklere Anadolu’nun kapısını açan zafer
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