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Malazgirt Zaferi’nin 952. yıl dönümü

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Giriş: 25.08.2023 09:24
Malazgirt'te kendisinden 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu bozguna uğratarak, 26 Ağustos 1071'de tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. İşte 952 yıl önce Malazgirt'te yazılan o destan...
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Malazgirt Zaferi’nin 952. yıl dönümü
Malazgirt Zaferi’nin 952. yıl dönümü
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