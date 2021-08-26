Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı! Törene Kuran tilaveti ile başlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katılıyor. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Başkan Erdoğan’ın, binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor..