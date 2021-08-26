27 Ağustos 2021, Cuma
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Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı! Dünya tarihini değiştiren zafer neden bu kadar önemli?
Bugün Türklere Anadolu’nun kapısını açan ve dünya tarihinin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı. Peki bu zafer neden önemli? Detayları Muş Malazgirt'te olan A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi tarihçi Prof. Dr. Adnan Çevik canlı yayında anlattı.