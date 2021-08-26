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Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı! Dünya tarihini değiştiren zafer neden bu kadar önemli?

A Haber
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Giriş: 26.08.2021 18:07
Bugün Türklere Anadolu’nun kapısını açan ve dünya tarihinin akışını değiştiren Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı. Peki bu zafer neden önemli? Detayları Muş Malazgirt'te olan A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi tarihçi Prof. Dr. Adnan Çevik canlı yayında anlattı.
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