Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katılıyor. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Binlerce vatandaşa hitap eden Başkan Erdoğan, "Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt sıradan bir zafer değildir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün taşıyıcı sütunudur." dedi. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı..