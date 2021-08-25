26 Ağustos 2021, Perşembe
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Malazgirt Zaferi’nin 950. yılı! Anadolu'nun kapılarını açan zafer Ahlat'ta kutlanıyor
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü, Bitlis Ahlat'ta kutlanıyor. Etkinlikler Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisinde düzenleniyor. Kutlamalarda atlı okçuluk, cirit ve at yarışları düzenleniyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.