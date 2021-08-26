27 Ağustos 2021, Cuma
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Malazgirt zaferinin 950. yılı Ahlat'ta kutlanıyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli törene katılacak
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü, Bitlis Ahlat'ta kutlanıyor. Bugün düzenlenecek olan törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'de katılacak. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.