10 Kasım 2021, Çarşamba
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Malatya'daki bina neden yıkıldı?
Malatya'da çöken binaya özel A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek olayın perde arkasını anlattı. Yıkılan binada bulunan fırının çökmede etkili olabileceğinin altını çizen Şimşek, "Binalar yüksek ısıya maruz kalıyor. Bu demirlerin paslanması neden oluyor." dedi. Peki Malatya'daki bina neden yıkıldı?