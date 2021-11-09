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Malatya'daki bina neden yıkıldı?

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Giriş: 09.11.2021 20:32
Malatya'da çöken binaya özel A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek olayın perde arkasını anlattı. Yıkılan binada bulunan fırının çökmede etkili olabileceğinin altını çizen Şimşek, "Binalar yüksek ısıya maruz kalıyor. Bu demirlerin paslanması neden oluyor." dedi. Peki Malatya'daki bina neden yıkıldı?
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