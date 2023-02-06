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Malatya'da şiddetli deprem!

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Giriş: 06.02.2023 06:45
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem Malatya'da da hissedildi.
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