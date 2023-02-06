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Malatya'da özel harekat polisleri 5 kişiyi enkazdan çıkardı

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Giriş: 06.02.2023 17:46
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı.
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