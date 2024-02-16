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Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

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Giriş: 16.02.2024 09:15
Güncelleme:16.02.2024 09:15
Son dakika haberine göre AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54'de yerin 8.09 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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