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Malatya'da hasar tespit çalışmaları

Malatya'da hasar tespit çalışmaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:25
Malatya Kale merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Barış Türel son durumu aktardı.
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Malatya’da hasar tespit çalışmaları
Malatya'da hasar tespit çalışmaları
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