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Malatya’da feci kaza: 3 ölü, 29 yaralı! Kazaya yoğun sis mi sebep oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 09:12
Malatya’da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı. A Haber’e konuşan Malatya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kılınç, “Yolcu otobüsü İstanbul’dan hareket etmiş, 37 yolcu ile Ankara’dan çıkış yapmış. 3 yolcuyu Gürün ve Darende’de indirdikten sonra Develi mevkiinde yoğun sisten dolayı kaza geçiriyor. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 29 vatandaşımız yaşanan kazada yaralandı. Vatandaşlarımız çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.” dedi.
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