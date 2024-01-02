Malatya’da feci kaza: 3 ölü, 29 yaralı! Kazaya yoğun sis mi sebep oldu?

Malatya’da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı. A Haber’e konuşan Malatya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kılınç, “Yolcu otobüsü İstanbul’dan hareket etmiş, 37 yolcu ile Ankara’dan çıkış yapmış. 3 yolcuyu Gürün ve Darende’de indirdikten sonra Develi mevkiinde yoğun sisten dolayı kaza geçiriyor. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 29 vatandaşımız yaşanan kazada yaralandı. Vatandaşlarımız çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.” dedi.

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