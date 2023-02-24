Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları! Şire Pazarı'ndan geriye enkaz kaldı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'daki deprem enkazı kaldırma çalışmalarını A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. Bölgede yer alan Halep Caddesi ve Şire Pazarı’nda geriye sadece enkaz kaldı. Depremde tarihi camiler de hasar aldı. İşte o görüntüler...

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