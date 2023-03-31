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Malatya'da depremde oluşan enkazların yüzde 53'ü kaldırıldı

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 12:01
Güncelleme:31.03.2023 12:02
Malatya'daki enkazların yüzde 53'ü kaldırıldı. 1 milyon 131 bin metrekare alanda enkaz kaldırma çalışması yapıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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