Malatya'da deprem son dakika | 21 Ocak Malatya, Elazığ, Adıyaman deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler...

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin saat 15:41'de kaydedildiği ifade edilirken detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

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